Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi

19.05.2022 14:41
Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi

İhracat rakamlarının değerlendirildiği TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nun toplantısında gerçekleştirilen seçimde ise yeni sektör kurulu başkanlığına Ahmet Tiryakioğlu getirildi.

İhracat rakamlarının değerlendirildiği TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nun toplantısında gerçekleştirilen seçimde ise yeni sektör kurulu başkanlığına Ahmet Tiryakioğlu getirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu Başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılıkları görevlerine ise Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı ve Ege İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk seçildi. Seçim sonrası bir değerlendirme yapan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Sonucun sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, bana güvenerek büyük destekler veren ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüz gerek ülkemiz gerekse dünya için büyük önem taşıyan, stratejik öneme sahip bir sektördür. Son iki yıldır yaşanan pandemi süreciyle sektörümüzün önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızla birlikte sektörümüzü geliştirmek, yenilikçi, yüksek katma değerli ürünlere yönelerek global markalaşma yolunda üzerimize düşenleri yaparken ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için her türlü projenin içerisinde yer alacağız. İhracatçılarımızın yurt içi ve yurt dışında karşılaştıkları bürokratik sorunların da çözümünde ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışarak sürdürülebilir ihracatımız için gerekli her türlü desteği üyelerimize vermeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi
Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi
Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi
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Kaynak: İHA

Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Tiryakioğlu TİM Sektör Kurulu başkanlığına seçildi - Son Dakika
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