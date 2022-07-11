Ahududu, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Ahududu, çiftçinin yüzünü güldürdü

11.07.2022 09:32
Ahududu, çiftçinin yüzünü güldürdü

Bursa'nın dağ ilçelerinde üretimi yapılan ahududu bu yıl fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Bursa'nın dağ ilçelerinde üretimi yapılan ahududu bu yıl fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Gıda da bir çok alanda kullanılan ahududunun hasadı başladı. Geçtiğimiz yıllarda para etmediği için dalında kalan ahududu bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Üreticiler hasadına başladıkları meyveleri kilosunu 65 ila 85 lira arasında değişen fiyatlarla firmalara satıyor. Soğuk hava depolarında saklanan meyveler yıl boyunca pastane ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde ahududu hasadına başlayan Kazım Çerkes, "2022 yılı hasadına başladık. Hasat soğuklar başlayana kadar devam ediyor. Bir dönüm bahçeden iyi bakıldığı takdirde 1 ton ürün almak mümkün bu yıl fiyat ve rekolteden dolayı çiftçinin yüzü gülüyor. Bu yıl fiyatlar 65 ila 85 lira arasında değişiyor" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahududu, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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