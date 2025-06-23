Aile Otelleri İçin Profesyonel Yönetim Zorunluluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Aile Otelleri İçin Profesyonel Yönetim Zorunluluğu

23.06.2025 11:49
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Murat Göktuğ Aksu, aile otellerinin profesyonel yönetim ve dijital dönüşümle başarıyı yakalayabileceğini belirtti.

OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, aile işletmelerinin profesyonel yönetim sistemlerine geçmesinin, dijitalleşme ve yenilikçi iş modelleri gibi faktörlerin sektördeki başarıyı belirlediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan 20 bin civarındaki otelin yaklaşık yüzde 80'ini ailelerce işletilen oteller oluşturuyor.

Bu otellerin de en az 2 bini kalabalık aile işletmesi olmaları nedeniyle profesyonel yönetim geçişini tamamlayamayarak çeşitli yönetim zorlukları yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, Türkiye'deki otellerin sadece yüzde 30'unun ikinci kuşağa, yüzde 12'sinin üçüncü kuşağa ve yüzde 3'ünün dördüncü kuşağa devredilebildiğini belirtti.

Aile işletmelerinin, uzun yıllar boyunca başarılı olmuş olsa da global rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamakta zorlandığını aktaran Aksu, aile işletmelerinin profesyonel yönetim sistemlerine geçmesinin, dijitalleşme ve yenilikçi iş modelleri gibi faktörlerin sektördeki başarıyı belirlediğini vurguladı.

Aksu, OteliniSat.com'un bu süreçte aile işletmelerine destek vererek sektördeki dönüşümü hızlandırdığını kaydetti.

Kurumsallaşamayan otellerin, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Aksu, "OteliniSat.com ve global markamız SellYourHotel.com, bu otelleri lokal ve global yatırımcılarla buluşturarak, fiziksel yenileme, dijital dönüşüm ve marka entegrasyonu gibi alanlarda değer artışı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, aile şirketleri gibi aileler tarafından işletilen otellerin de ortalama ömrünün yaklaşık 34 yıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin turizm sektörü, dünya çapında büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyelin sadece bir kısmını gerçekleştirebiliyoruz. Aile işletmeleri, uzun yıllar başarılı olsa da artık global rekabete ayak uydurmakta zorlanıyor. Bugün, dijitalleşme, yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilirlik gibi faktörler sektördeki başarıyı belirliyor. Ancak aile işletmeleri genellikle bu alanda yetersiz kalıyor. Otel işletmelerinin profesyonel yönetim sistemlerine geçmesi, stratejik planlamalar yaparak kaynaklarını etkin kullanması gerekiyor."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile Otelleri İçin Profesyonel Yönetim Zorunluluğu - Son Dakika

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