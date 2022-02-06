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Aile ve çocuklara verilen destekler sürüyor - Son Dakika

Aile ve çocuklara verilen destekler sürüyor

06.02.2022 11:45
Aile ve çocuklara verilen destekler sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Düzce'de aileler ve çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bu kapsamda, sosyal ekonomik destek ile 345 çocuğa 4,5 milyon lira destek, 595 vatandaşa da engelli kimlik kartı verildi. Şehit yakını ve gazi birimi 159 aileyi ziyaret etti. 71 çocuk için 56 koruyucu aileye 1,9 milyon destek verildi. Aile eğitim programı ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2 bin vatandaşa eğitim verildi. 163 kişiye aile danışmanlığı hizmeti verildi. Okul Destek Projesi kapsamında 84 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar Güvende Projesi kapsamında 118 çocuk için 143 izleme çalışması yapıldı. Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimince 86 okul ziyareti gerçekleştirildi, 34 çocuğa mesleki çalışma yapıldı. Birlikte Başarabiliriz Projesi ile gençlik ve spor, il milli eğitim, sağlık müdürlüğü ile 73 çocuğa psikososyal destek verildi. - DÜZCE

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Engelli, Çocuk, Düzce, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aile ve çocuklara verilen destekler sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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