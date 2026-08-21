Aile ve Gençlik Fonu'na 2,18 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile ve Gençlik Fonu'na 2,18 Milyar Lira Destek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç çiftlere 2,18 milyar lira ödeme yapıldı, destek programıyla aile yapısı güçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19 bin 166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 17 bin 853 çift erteleme hakkı kazandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 302 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 17 bin 885 çiftimizin, 18 bin 191 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk"

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 301 bin 623'e ulaştı. Bu ay 19 bin 166 gencimize 2 milyar 180 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 204 bin 678 gencimize 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 249 bin 86 gencimizin yanında olduk."

Kaynak: İHA

Gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile ve Gençlik Fonu'na 2,18 Milyar Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Savaş alarmı Kuzey Kore füze ateşledi Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:23
Fenerbahçe’de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu
Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:59
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün yerine sürpriz isim
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 10:32:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu'na 2,18 Milyar Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.