Artık kiracılar da doğal gaz desteğinden faydalanabilecek! Bakan Derya Yanık detayları duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin açıklamada bulundu. Yanık, mart-nisan aylarını kapsayan 1'inci dönemiyle ilgili ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplam 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.

"BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN"

Bakan Yanık, 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.

"KİRACILAR DA DESTEKTEN YARARLANABİLECEK"

Doğal gaz desteğinden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek" açıklamasında bulundu.

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlendiğini ve tutarın yıllık 450 ile 1150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, "Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" dedi.

Bakan Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacağını da belirtti.