Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi. Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, 'Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık' dedi. Dini bayramlar öncesinde toplam 6,8 milyar TL gıda desteği verildi. Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti. - ANKARA

10.06.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

Dini bayramlar öncesinde toplam 6,8 milyar TL gıda desteği verildi

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:56:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement