Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Nisan Ayında 4,8 Milyar TL Engelli ve Yaşlı Aylığı Hesaplara Yatırılıyor - Son Dakika
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.
Konut sahiplerini ilgilendiren gelir beyannamesinde bugün son gün. Beyannameyi vermeyen mükellefler hakkında cezai işlem uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de herhangi bir yaptırıma maruz kalınmaması için mükelleflerin 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın 50 TL'lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısının imzaları bulunacak.
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