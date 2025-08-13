AJet Filoya Yeni Uçak Ekliyor

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, ağustos ayı içeresinde filoya katılması beklenen 4 adet Boeing 737-8 MAX tipi uçakların ikincisi de İstanbul'a getirildi. Bu ay içerisinde 2 uçağın daha filoya katılması bekliyor.

AJet, filosunu gençleştirme ve büyütme hedefi doğrultusunda ilerliyor. ABD'de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHB tescilli ikinci Boeing 737-8 MAX öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Fabrika çıkışlı TC-OHC ve TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX uçaklarının ağustos ayı sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar ise 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katılacak. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçaklar tarifeli seferlere başlayacak. Havayolu şirketi 2027 yılına kadar filoya 45 uçak daha ekleyecek.