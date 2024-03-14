AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Zonguldak'ta Şubat Ayında 432 Konut Satıldı

TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Şubat ayında toplamda 93 bin 902 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar ise 364 olarak kaydedildi. İlk el konut satışı 130, ikinci el konut satışı ise 302 olarak belirtildi. Önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında bir düşüş yaşandığı görüldü.