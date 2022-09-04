AK Parti'li Kavuncu: "Yatırım tutarı 6 milyar lira olan 5 fabrika tamamlandığında, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Kavuncu: "Yatırım tutarı 6 milyar lira olan 5 fabrika tamamlandığında, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek"

04.09.2022 19:10
AK Parti'li Kavuncu: "Yatırım tutarı 6 milyar lira olan 5 fabrika tamamlandığında, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yatırım tutarı 6 milyar TL olan 5 fabrika tamamlandığında 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Türkiye'de, tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımının ilimize yapılıyor olması elbette...

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yatırım tutarı 6 milyar TL olan 5 fabrika tamamlandığında 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, " Türkiye'de, tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımının ilimize yapılıyor olması elbette vatanını, milletini, bayrağını seven herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu ilçesinde yatırım tutarı 6 milyar TL olan 5 fabrikanın kazandırılmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Kavuncu, "Türkiye'de, tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımının ilimize yapılıyor olması elbette vatanını, milletini, bayrağını seven herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.

Yatırım iklimine ve girişimci ruha sahip olan Anadolu Kaplanı Çorum'un, böylelikle tarihi bir yatırım daha kazanmış olduğuna dikkat çeken Kavuncu, "Bölgesinin parlayan yıldızı Çorum, artık 'Yeniden Büyük Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda büyük yatırımlarla buluşuyor" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin dönüm alanda kurulacak devasa tesislerde barut, barutun hammaddesi olan nitroselülöz ve nitrogliserin ile fişek ve kapsül üretileceğini belirten Kavuncu, "Bu kalemlerde her yıl Türkiye'nin ithalatı, dışarıya ödediği para yaklaşık 200 milyon avro, bu sayede 200 milyon avro da memleketimizde, ülkemizde kalmış olacak. Tamamen yerli ve milli imkanlarla son teknolojinin kullanıldığı modern tesislerimiz sayesinde ülke savunmamızın en temel ihtiyacını üreteceğiz. Hem kimseye muhtaç olmadan ihtiyacımız karşılanacak hem de ürettiklerimizi ihraç ederek ülke ekonomimize katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti döneminde Türkiye savunma sanayiinde çağ atladığını kaydeden Milletvekili Kavuncu, "Çorum'da temeli atılan 5 fabrika tamamlandığında savunma sanayimize güç katacak, 2023 ile yeni bir çağa girecek olan küresel güç, bölgesel lider Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Çorum itici bir güç oluşturacak, sanayi ve ihracat kenti Çorum, önemli bir savunma sanayii üssü haline gelecektir. Çorumdaki potansiyelin farkına varan girişimciler de ilimizde yatırım yapmak isteyecekler, bu sayede ilimiz yeni bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanın temelini attığı 5 fabrika tamamlandığında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek, çalışanların aileleriyle birlikte buradan 10 bin kişi rızkını temin edeceğine dikkat çeken Kavuncu, "Bu rakam ülkemizdeki birçok ilçenin toplam nüfusundan daha fazladır. Diğer taraftan yıllarca ülkemizin idaresini dış güçlerin iradesine teslim eden, birçok alanda ülkemizi yüzde 100 dışa bağımlı hale getiren ve senelerce toplu iğne dahi üretemeyenlerin asılsız iddiaları bizi asla hedeflerimizden döndüremeyecektir. Geçmişte ülkemizde bir çakılı çivisi dahi olmayan, yerli ve milli üretimi baltalayan, iktidara gelebilirlerse açıkça yapılanları da kapatacaklarını vadedenlerle bizim kaybedecek zamanımız yoktur. Zira bizim aziz milletimize hizmet yolunda gidilecek çok yolumuz yapacak çok işimiz vardır. 2023 Mayıs ayında üretime geçecek olan fabrikalarımızın kıymetli hemşehrilerimize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Kavuncu: 'Yatırım tutarı 6 milyar lira olan 5 fabrika tamamlandığında, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Kavuncu: "Yatırım tutarı 6 milyar lira olan 5 fabrika tamamlandığında, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek" - Son Dakika
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