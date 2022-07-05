AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak

Kamu kurumlarındaki on binlerce sözleşmeli personeli heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin merakla beklediği 'kadro' konusunda açıklama yaparak kritik tarihi verdi.

EKİM AYINDA ELE ALINACAK

Akbaşoğlu, 560 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda, "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

BAKAN BİLGİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin " Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.