AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız - Son Dakika
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AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız

10.04.2022 15:18
AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız

Asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zam hakkında AK Parti'den yeni bir açıklama daha yapıldı. İlgili bakanlıkların süreci takip ettiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ARALIK AYINDA"

Ticari hayatta hareketliliğin devam ettiğini ve sabit gelirliler konusunda hamleler yapmaları gerektiğini belirten Dağ, "Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

ENFLASYON DÜZ BİR ÇİZGİYE ULAŞACAK

Enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

"YIL ORTASINDA DEĞERLENDİRME GEREKTİĞİNDE İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, çok konuşulan "asgari ücrete yıl ortasında zam" tartışmalarıyla ilgili konuşmuş ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin de "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son Dakika Ekonomi AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız - Son Dakika


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