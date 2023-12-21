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AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor - Son Dakika
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AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor

AK Parti, seçim kampanyaları kapsamında emeklilere özel bir indirim karı üzerine çalışıyor. Verilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanması amaçlanıyor.

21.12.2023 - 16:55,  Güncelleme: 17:17
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Aday belirleme çalışmaları süren AK Parti'de, seçim kampanyası için de çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışmalardan en önemlisi emeklilere özel indirim kartı... Verilecek bu kartla emeklilere ulaşım, sağlık ve market harcamalarında özel bir indirim imkanı sağlanması amaçlanıyor.

EMEKLİLERE ÖZEL KART

AK Parti'de seçim kampanyası için çalışmalar son sürat devam ediyor. Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere özel bir çalışma üzerinde duran parti kurmayları, kentlerde yaşayanlar için indirim kartı çıkarmayı planlıyor. Bu kartla ilgili detayları aktaran CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Örneğin Tarım Bakanlığı'nın kent tarımı projeleri şehirlere ne derecede uygulanabilir? Başka bir başlık ise emekliler hakkında karşımıza çıkıyor. Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıt aranıyor" dedi.

SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Son dönemlerde toplumsal bir sorun haline gelen ve birçok kişinin ölümüne neden olan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili de ciddi bir çalışma yürütülüyor. Başıboş sokak hayvanlarına ilişkin dünyadaki, Avrupa'daki örnekleri bir süredir hem bakanlıklar hem AK Parti inceliyor. Sokak hayvanları sorununa çözüm olabilecek hangi projeler var, bunları nasıl uygulanabilir? Bu detaylar AK Parti'nin seçim kampanyasında yer alabilecek başlıklar arasında yer alıyor

ERDOĞAN'IN MİTİNG PROGRAMI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Şubat itibarıyla mitinglerin başlaması bekleniyor. Hem parti teşkilatı hem Cumhurbaşkanlığı şu sıralarda miting takvimine çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplamda 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor
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Emekli Zammı, AK Parti, Gündem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor - Son Dakika
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