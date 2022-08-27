AK Parti Milletvekili Günay: "Çiftçimize destek ödenekleri hesaplara geçmeye başladı"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, çiftçileri destekleme ödemeleri hakkında bilgilendirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'deki çiftçilere 46 milyon 963 bin 150 lira tarımsal destekleme ödemesinin dün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alımında ton başına 1000 lira destekleme verileceğini açıkladığını anımsatan Günay, şunları kaydetti:

"Eskişehirli çiftçilerimize Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı Primi Desteği kapsamında 36 milyon 393 bin 271 lira, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 10 milyon 469 bin 879 lira ve Uzman Eller Projesi kapsamında 1 çiftçimize 100 bin lira destekleme ödemesi 26 Ağustos itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanıyor. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Devletimiz üreticimizin yanında ve yanında olmaya devam edecek."