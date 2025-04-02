AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "Boykot çağrıları karşılık bulmadı"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısının millette karşılık bulmadığını söyledi.

CHP'nin boykot çağrısının yerli ve milli markaları hedef aldığını ifade eden AK Parti Milletvekili Bozgeyik, sağduyulu davranarak boykot çağrısına uymayan vatandaşlara teşekkür etti. Bozgeyik, "Burada kirli bir oyun sergileniyor. Öncelikle düşünmek gerek. Kimi boykot ediyoruz? Bu ülkenin milli sermayesi ile kurulan şirketleri, markaları boykot ediyoruz. Yani kendi kendimizi boykot ediyoruz. Baltayı dizimize vuruyoruz. Bir insanın yaşadığı ülkenin ekonomisini baltalamak için boykot çağrısında bulunması için bu ülkenin düşmanı olması gerekir" dedi.

Bozgeyik, açıklamasının devamında, "Zaten milletimiz de ülke ekonomisini hedef alan bu boykota rağbet etmedi. Boykot çağrıları havada kaldı. İnsanlarımız her günkü gibi sokağa daha fazla çıktı, daha fazla alışveriş yaptı. Milletimize sağduyulu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu ülkeye dışardan ve içerden gelecek her türlü tehdidi, zararı bertaraf etmek için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP