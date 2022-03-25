AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir"

25.03.2022 12:39
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye Rusya'nın yaptırdığı yaptırımları uygulamamasına rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye Rusya'nın yaptırdığı yaptırımları uygulamamasına rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir. Bizim etrafımızda ki her savaş, küresel savaş çıkarma gücü taşıyor. Türkiye barış için kendisini ortaya koymuştur" dedi.

Kapalıçarşı esnafı ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş gündemde dair konuları değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Numan Kurtulmuş, "Önümüzde ki dönemde dünyada üç önemli krizler olacak. Bunlar su, enerji ve gıda krizi. Savaşın getirdiği krizi görüyorsunuz başladığından bu yana enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Bu 3 alana dördüncüsü eklendi buda siber güvenliktir. Bu bölgede Türkiye'nin güçlü olmaktan başka alternatifi yoktur. Birleşmiş Milletler güvensizlik konseyi" haline gelmiştir. Birleşmiş Milletlerin bu yapısıyla barış çıkmaz. 200'e yakın ülke savaşa karşı çıktı. Bir kıymeti olmadı. Onun için Türkiye olarak dünyada yeni hakkaniyetli bir sistemin kurulduğuna şahit olacak" dedi.

Kapalıçarşı'da gerçekleşen kahvaltıya AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İTO Kuyumculuk Komitesi Başkan Yardımcısı Ercan Özboyacı katıldı.

"Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir"

Büyük güçlerin küresel çıkarlarını güçlendirmek ellerine silah verdikleri terör örgütleriyle bölgeleri tekrardan tanzim etmeye başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Ateşe elini sokmayanlar ellerin silah tutturdukları istihbarat, siyasi, asgari lojistik destek verdikleri güçlerle bölge ülkelerin siyasi haritalarını değiştirme kararı içinde oldular. Önümüzdeki dönemde dünyada üç önemli krizler olacak. Bunlar su, enerji ve gıda krizi. Savaşın getirdiği krizi görüyorsunuz başladığından bu yana enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Bu 3 alana dördüncüsü eklendi buda siber güvenliktir. Bu bölgede Türkiye'nin güçlü olmaktan başka alternatifi yoktur. Bizim elimizde yüzümüzde kendi eksenimizdir. Türkiye'yi her alanda güçlü ülke halinde getirmeliyiz. Türkiye Rusya'nın yaptırdığı yaptırımları uygulamamasına rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir. Bu büyük bir güçtür. Bizim etrafımızda ki her savaş, küresel savaş çıkarma gücü taşıyor. Barış için Türkiye kendisini ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Birleşmiş Milletlerin bu yapısıyla barış çıkmaz"

Dünyada 8 milyar insanın olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu insanların geleceği 5 tane ülkenin arasında. Dünya adaletsizlik söz konusu. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi artık "Birleşmiş Milletler güvensizlik konseyi" haline gelmiştir. Birleşmiş Milletlerin bu yapısıyla barış çıkmaz. 200'e yakın ülke savaşa karşı çıktı. Bir kıymeti olmadı. Onun için Türkiye olarak dünyada yeni hakkaniyetli bir sistemin kurulduğuna şahit olacak. Böylesi sistem taşınamaz bir sistemdir. Ne göç meselesini ne de açlık meselesini çözebilen ve gelecekte olan gıda krizini çözebilecek bir samimiyetleri yok. Yeniden güçlü büyük Türkiye tüm insanlık hayrına olacak çalışmayı ortaya koyacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir

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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir' - Son Dakika


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