AK Parti'li Keşir'den fındığı değerinde satmak için hasadın beklenmesi önerisi Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, fındığı değerinde satabilmek için üreticilere dalından değil, hasattan sonra satış yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Keşir, AA muhabirine, 2022 fındık alım fiyatlarıyla ilgili üreticinin beklentisinin olumlu olduğunu söyledi.

Saha incelemelerinde üreticilerin, fiyatın 50 liranın altında olmasını istemediğini kendilerine söylediğini aktaran Keşir, "Açıklanan rakam 50 liranın üzerinde olduğu için şu anda daha önce yaptığımız taramaları da göz önünde bulundurarak çiftçilerimizin fiyatla ilgili beklentileri olumlu." dedi.

Fındık üreticisine de uyarılarda bulunan Keşir, "Hasadı bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 22 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak. Randıman arttıkça bu fiyatlar artacak. Üreticilerimiz dalından satış yapmamalı, onları bu şekilde satıştan ziyade hasattan sonra satış yapmaları konusunda yönlendirmek istiyoruz ki fındık gerçek fiyatını bulsun. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.