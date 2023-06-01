AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 'Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz' - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 'Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz'

01.06.2023 12:38

AK Parti Grup başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, seçim sonrası vaatlerin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, en düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağı, ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemelerin yapılacağı ve diğer vaatlerin de yerine getirileceğini söyledi. Meclis'in gündemine taşıyacaklarını belirten Akbaşoğlu, kanun teklifini en kısa sürede genel kurul iradesine sunacaklarını ifade etti.

AK Parti Grup başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayında seçim sonrası vaatlerin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Milletvekillerinin TBMM'de yemin etmesinin ardından hemen belli başlı konulara ele alacaklarını duyuran Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz. Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yerine getireceğiz." dedi.

"MECLİS'İN GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

AK Partili isim sözlerini şöyle sürdürdü: "Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz."

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Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 'Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 'Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz' - Son Dakika
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