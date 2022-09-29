AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi soruları yanıtladı. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçiminin yapılacağını dile getirdi. Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti.

"2023 YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı.

"BAKANIMIZIN YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR DIŞINDA HİÇ KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN"

AK Parti'nin, hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi parti olduğunu belirten Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın" dedi.

"ARALIKTAN İTİBAREN ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLACAĞI KANAATİNDEYİM"

Enflasyona da değinen Elitaş, piyasada olağan dışı fiyat artışlarının ortadan kalktığını belirterek, "Organize sanayi bölgelerinde müthiş bir yatırım iştahı ve iklimiyle karşı karşıyayız. Bunlar üretime döndüğü takdirde arz yönlü sıkıntıyı ortadan kaldırıp talep baskısını da bertaraf ederek fiyatlarda bir denge ortaya çıkmış olacak. Aralık ayından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün olacağı kanaatindeyim" sözlerini kullandı.