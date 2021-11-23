AK Parti Hamza Dağ'dan dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan fazLa yükseliş gerçekleştirdi. Akşamüstü dolar 13 liranın altına çekildi. Bu hareketliliğin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Dağ, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

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