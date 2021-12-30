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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derici'den yeni ekonomik model değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derici'den yeni ekonomik model değerlendirmesi

30.12.2021 13:38
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derici'den yeni ekonomik model değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, yeni ekonomik modelin başarısının 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren hissedilmeye başlanacağını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, yeni ekonomik modelin başarısının 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren hissedilmeye başlanacağını belirtti.

Derici, gazetecilere, Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçiş yaptığını, bunun bugüne kadar uygulanan modelden önemli bir rota değişikliği anlamına geldiğini söyledi.

Önceki dönemde yüksek faiz düşük kur politikası uygulanırken yeni modelin düşük faiz, serbest kur politikası üzerine inşa edildiğini kaydeden Derici, bu geçişin en önemli sebeplerinden birisinin Kovid-19 salgınının dünyada ekonomi üzerinde yarattığı değişiklikler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu dönemde önemli fırsatlar elde ettiğini anlatan Derici, "Türkiye cari açık veren değil cari fazla veren ülke olma şansını elde etti. Son 11 ay her ay ihracatta rekor kırılıyor, istihdam her ay artarak devam ediyor. Türkiye artık cari açık veren, bu nedenle sürekli dışardan borçlanmak zorunda olan bir ülke olmak yerine cari fazla veren, borçlanma ihtiyacı azalan, böylece de ihracat yoluyla büyüme şansını yakalayan bir ülke olma durumuna geldi." dedi.

Türkiye'nin yeni ekonomik modelin duyurulduğu kasım ayından 20 Aralık'a kadar kur üzerinden ciddi spekülatif operasyonlar gördüğünü aktaran Derici, 20 Aralık'ta açıklanan tedbirlerle doların 18,30 liralardan bir anda 11 lira seviyesinde düştüğünü hatırlattı.

Derici, yeni modelin başarısının sanayicinin, üreticinin, çalışanın, halkın modele sahip çıkmasıyla mümkün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Riskler yok mu, elbette var. Mesela Omicron varyantı Avrupa'ya ciddi etkisi var. Avrupa'da vaka artışlarından kaynaklı durgunluk olur ve ihracat etkilenirse bir risktir. Eğer Omicron haziran ayına doğru Türkiye'de beklenen turizm hareketliliğini etkilerse o da risktir. ABD'nin Çin ile mücadelesi, ABD ve Avrupa merkez bankalarını alacağı kararlar riskler oluşturabilir. Türkiye kendi yolunda ilerliyor. Önemli bir dönem yakaladı. Bu dönemi değerlendirmek istiyor. Normal şartlar altında yeni modelin başarısı 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren hissedilmeye başlanır. Enflasyonda düşme, kurlarda stabilite, piyasada hareketlilik görülür. Ancak iç piyasalarda görülecek canlılığın enflasyona olumsuz yansımaması için üretimin de canlanan talebi karşılayacak şekilde tam kapasite olması lazım. Şu anda bu yakalandı gibi."

"Konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız"

Dolarda bir kaç gündür olan artışa değinen Derici, "Ekonomi yönetiminin 20 Aralık'ta yakaladığı havayı hiçbir konsantrasyon kaybı olmadan, tempolu şekilde aldığı kararlarla sosyal psikolojiyi yürütmesi beklenir. Hala daha kafalarında 'acaba kurlar artacak mı' sorusu olan ciddi yatırımcı var. Dolarizasyonu tersine çevirmemiz lazım. konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarının 10 lira seviyesinin altına indirilmesi gerektiğine işaret eden Derici, bunun nakliye ve satılan ürünlerde fiyat indirimine neden olacağı için iç piyasada hareketlenme getireceğini kaydetti.

Kur korumalı TL mevduat hesabı sisteminin reklamlarla vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Derici, piyasalarda etkin denetim yapılması, marketlerin yanı sıra toptancı ve üreticilerin denetlenmesi, temel ihtiyaç maddelerinde sübvansiyon yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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AK Parti, Türkiye, Ekonomi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derici'den yeni ekonomik model değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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