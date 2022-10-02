Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor

02.10.2022 12:38

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TÜBİTAK tarafından başlatılan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üretimi yapılan şeker kamışının posasının sanayi ve teknolojide yalıtım malzemesi olarak kullanılmasına yönelik proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TÜBİTAK tarafından başlatılan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üretimi yapılan şeker kamışının posasının sanayi ve teknolojide yalıtım malzemesi olarak kullanılmasına yönelik proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kandıra'da 10 yılı aşkın süredir şeker kamışından pekmez üreten 58 yaşındaki çiftçi Kadir Doğan'ı ziyaret eden Katırcıoğlu, eldivenini giyerek çalışmalara destek oldu.

Milletvekili Katırcıoğlu, AA muhabirine, Kocaeli'nin, özellikle Kandıra'nın unutulmuş, görülmeyen değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şeker kamışının ekilmesi, atadan kalan mirasın devam ettirilmesi ve bunun pekmeze dönüştürülüp ticari markaya çevrilmesi çabalarını yerinde görmeye geldiklerini anlatan Katırcıoğlu, çiftçi Doğan ve ailesini tebrik etti.

"Ürün, yalıtım malzemesi olarak tekrar markaya dönüşecek"

AK Parti olarak tüm çabalarının Kandıra'nın bütün değerlerini ortaya çıkarmak, göstermek ve bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Katırcıoğlu, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşlerinin projesi 'Ata Tohumları' ile başladığımız çalışmalar işte bugün şeker kamışı pekmeziyle devam ediyor. Kocaeli'nin sadece sanayi ve ticaret şehri olmadığını anlatmak adına Kandıra'mızın bu özelliklerini, güzelliklerini tanıtmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK tarafından şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılmasına yönelik proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Katırcıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Şeker kamışından kalan posa da kombin malzeme olarak görülmüş. Bu değerlendirme ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Eğer olursa sıvısından doğal şeker, esmer şeker kalan posasından da sanayide ve teknolojide kullanılabilecek yalıtım malzemesi olarak tekrar ürüne, markaya dönüşecek. Bu da katma değer sağlayan bir ürün olduğunun en önemli işaretlerinden birisi olarak tescillenecek."

"Şeker kamışı, en iyi organik ürünlerden biridir"

Çiftçi Kadir Doğan da şeker kamışı üretiminin geliştirilmesi için yıllardır mücadele verdiğini belirterek, TÜBİTAK'tan gelen yetkililerin şeker posasıyla ilgili incelemelerde bulunduğunu, araştırma sonuçlarının olumlu çıkması durumunda posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılacağını kaydetti.

İnsanların bugünlerde organik gıda üzerine arayış içerisinde olduğunu dile getiren Doğan, "Şeker kamışı, en iyi organik ürünlerden biridir. Hem doğal hem her şeyini kendimiz yapıyoruz." dedi.

Doğan, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) şeker kamışından şeker üretme projesini gerçekleştirebilirlerse bunun ülkede ilk olacağına işaret ederek, bu konuda Katırcıoğlu'ndan destek beklediklerini kaydetti.

Projenin Kandıra'nın tarımına da katkısı olacağını belirten Doğan, "Çokta iyi olur diye düşünüyorum. Halkımız da dünyanın en iyi şekeri olan kahverengi şeker kamışı şekerini tatmış olur." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensupları da katıldı.

YORUMLAR
500
AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin İhaleleri, Babadan Oğula Geçiyor AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin İhaleleri, Babadan Oğula Geçiyor AK Parti'li Aydemir: 'Gazeteciliğin tarif edilebilir hale getirilmesi lazım' AK Parti'li Aydemir: 'Gazeteciliğin tarif edilebilir hale getirilmesi lazım'
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Kandıra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement