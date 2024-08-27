AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı

AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası\'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı\'na Katıldı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Konya'nın ekonomik başarıları ve sanayinin sorunları ele alındı.

27.08.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Konya Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü'nün başkanlığında meclis ve meslek komitesi üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın ekonomideki tüm zorluklara rağmen üretim iştahını koruduğunun altını çizdi. Büyükeğen, "Konya'mızın ihracatı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7.5 ile, yüzde 4.1 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde artarak, 2 milyar dolara yaklaştı. İnşallah bu yıl sonunda, yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender şehirleri arasında yer almaya devam ediyoruz. Teknoloji Gruplarına göre baktığımızda ise; düşük teknoloji üretimimiz yüzde 19'a kadar gerilerken, orta-düşük teknoloji üretim oranımız yüzde 31.5'a, orta-yüksek teknoloji üretim oranımız da yüzde 48'e yükselmiş durumda. Konya, tüm bu başarıları çok çalışarak, üreterek yakaladı. Daha fazla üretmek, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada, sanayimizin en büyük sorunu insan kaynağı haline geldi. Bu sorunu acilen çözüme kavuşturmamız lazım. Gençlerimizi, meslek liselerine yönlendirmeye, mesleki eğitimi teşvik etmeye devam etmeliyiz. Bunu yaparken, ülkemizdeki yabancıların kayıtlı bir şekilde çalıştırılması ile ilgili yasal düzenlemeleri de hızla yapmak zorundayız. Bu konuda milletvekillerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

"Ülkemizi birlikte kalkındıracağız"

AK Parti Konya Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, sanayinin ve üretimin önemine dikkat çekti. Konya sanayisinin taleplerini takip etmeye devam edeceklerini ve sorunları birlikte çözeceklerini ifade eden Angı, "Sanayimizin ve şehrimizin gelişmesi noktasında sanayicilerimiz büyük çaba sarf ediyor. Tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Karşılaşılan zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, milletvekillerimizle birlikte bu sorunların çözümü için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Toplantıda KSO'nun meclis ve meslek komitesi üyeleri de söz alarak sektörlerine dair sorunları ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda ayrıca Konya Sanayi Odası'nın Kömür, Taş, Kum, Mermer ve Diğer Madenler Sanayiini temsil eden 1. Meslek Komitesi Başkanı Bahattin Çevik ile Gıda Maddeleri İmalatı, Et ve Et Ürünleri Sanayiini temsil eden 2. Meslek Komitesi Başkanı Hayati Çelik de birer sunum yaparak, kendi sektörleri ile ilgili bilgiler verdi. Konya Model Fabrika Başdanışmanı Prof. Dr. Yakup Kara ise, model fabrikanın yaptığı çalışmaları anlattı.

Toplantıya; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan ve Latif Selvi katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

AK Parti, AK Parti, Ekonomi, konya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
18:58 Hindistan’da raylarda uyuyan adam ölümden döndü Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü
18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:44 Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı Dehşet anları kamerada Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 13:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement