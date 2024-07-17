AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesine yatırım yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesine yatırım yapılacağını açıkladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesi Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş bölgelerine toplam 15 milyon 657 bin 236 TL bütçeli yatırım geleceğini ifade etti.

17.07.2024 23:02
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Birlikte Üretiyoruz, Birlikte Kazanıyoruz" projesi çerçevesinde Gediz ilçesi Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş bölgelerine toplam 15 milyon 657 bin 236 TL bütçeli yatırım geleceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bu projeyle birlikte, kooperatifin ürün sağlayıcıları olan çevre köy ve ilçelerdeki çiftçiler, domates, vişne ve çilek gibi ürünleri yetiştirmekte, ancak, sezon boyunca ürünlerini değerinde satmakta zorluklar yaşamaktadırlar. Proje hayata geçirildiğinde, bu sorunların ortadan kalkması bekleniyor. Ayrıca, üretim dinamiklerine Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçeleri de dahil edilerek, tarımsal üretimde geniş bir yelpaze oluşturulacak" dedi.

"Üretim ve pazar problemlerine çözüm olacak"

Başkan Önsay, "Mevcut durumda, bu ilçelerde toplam 36 bin 500 dekar alanda 30 bin 269 ton vişne ve 300 dekar alanda 600 ton çilek üretilmektedir. Ancak, bölgede bu ürünleri işleyen bir tesisin bulunmaması, pazara erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Proje ile birlikte, üreticilerin yaşadığı pazar problemleri çözüme kavuşturulacak ve bu sayede çiftçilerin gelirleri artırılacaktır. Bununla birlikte yerli üreticilerin ekonomik anlamda güçlenmesi, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 700 bin kişi, kooperatif aracılığıyla üretilen ürünlere, rakiplerine göre daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanına sahip olacak. Bu durum, hem tüketicilerin hem de üreticilerin faydasına olan bir döngü oluşturacaktır. Proje çerçevesinde ayrıca, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçelerinde 400 üreticiye İyi Tarım Uygulamaları konusunda eğitim verilecektir. Bu eğitimlerle bölge üreticileri, modern tarım yöntemleri hakkında bilgilendirilerek, verimliliklerini artıracak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönlendirilecektir" dedi.

"Sosyal ve ekonomik etkiler"

Projenin Sosyal ve ekonomik etkilerinden de söz eden Önsay, "Erdoğmuş köyü başta olmak üzere Gediz İlçesi ve çevresindeki kırsal alanda yaşayan dezavantajlı kesimlere iş ve gelir imkanı sağlayacak. Bu sayede nüfusun azalması yavaşlatılacak ve göçün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Projenin sosyal etkileri, sadece ekonomik faydalarla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendirecektir. Proje yerel kalkınmayı destekleyerek, hem üreticilerin hem tüketicilerin hem de çevrede ikamet eden vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı hedeflemektedir. Bütün bu çalışmalar, bölgenin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesine yatırım yapılacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesine yatırım yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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