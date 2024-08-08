AK Parti Milletvekili: Fabrikalarda Ara Eleman Bulunamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Milletvekili: Fabrikalarda Ara Eleman Bulunamıyor

AK Parti Milletvekili: Fabrikalarda Ara Eleman Bulunamıyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, fabrikalarda çalışacak ara eleman bulunamadığını söyleyerek, gençlere mesleki eğitime yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

08.08.2024 15:24
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; fabrikalarda çalışacak ara elemanlarının arandığını ama bulunamadığını söyleyerek, "Herkes "liseyi bitireyim, ondan sonra bir üniversiteye gireyim, daha sonra da masa başı bir işim olsun" diyor. Böyle bir gerçeklik yok" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri olmak üzere bütün ülkedeki fabrikalarda çalışacak ara eleman bulunamadığını söyleyerek, gençlere tavsiyelere bulundu. DGS'ye giren gençlerin mesleki eğitime yönlenmesi gerektiğini kaydeden Cıngı, iyi bir meslek sahibi olan bir ferdin hem Türkiye'de hem de tüm dünyada hayatını birçok mühendisten daha iyi geçirebileceğini söyledi. Reel sektörde de aynı sıkıntının yaşandığının altını çizen AK Parti'li Cıngı; "Ülkemizde vasıflı eleman problemi uzun dönemdir var. Özellikle şehrimizde sanayi çok hızlı ilerlediği için o oranda insan kaynağını üretemedik. Son dönemde özellikle vasıfsız çalışan bulmakta çok büyük bir sıkıntı. Bir ürünün kalite kontrolünü yapacak, herkesin yapabileceği bir işi yapacak insanda bulmakta zor. Burada çok çeşitli sebepler var. Biz Kayseri'de son 1 yıldır bu sıkıntıyı en azından hafifletebilmek için mesleki eğitim konusuna çok yoğun gayret sarf ediyoruz. En azından ortaokuldan itibaren DGS'den yüksek puan almış öğrencilerimizin mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edip orada meslek sahibi olmalarını ön görüyoruz. Ülkemizde çok sayıda üniversite var. Üniversitelerin muhtelif bölümlerinden mezun, Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi gibi bölümlerden mezun olup iş bulamayan yüzbinlerce üniversite mezunu var. Diğer taraftan da üretimde ara elemanı olarak çalışacak insan aranıyor ama bulunamıyor. Gelirlerde asgari ücretin çok daha üzerinde. Bu denklemi bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu sadece Kayseri'nin değil, bütün ülkenin problemi. Reel sektörde aynı sıkıntı yaşanıyor. Bununla alakalı teşvik mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ve velilerimizi doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Herkesin üniversite okumak mecburiyetinde olmadığını, aslında iyi bir meslek sahibi bir ferdin hem Türkiye'de hem de tüm dünyada hayatını birçok mühendisten daha iyi geçirebileceğini, daha yüksek gelir elde edebileceğini ifade etmemiz ve bu konuda da gençliği uyandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes "liseyi bitireyim, ondan sonra bir üniversiteye gireyim, daha sonra da masa başı bir işim olsun" diyor" diyen Murat Cahid Cıngı, böyle bir gerçekliğin olmadığını söyleyerek, sosyal medyanın gençlerin kafasını karıştırdığını kaydetti. Cıngı, "Böyle bir gerçeklik yok. Hiçbir yerde yok. Zahmet çekmeden rahmet olmuyor. Öncelikle yapacağınız işin pratiğini yapmak, sahayı öğrenmek, üretim süreçlerindeki faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Ondan sonrada tecrübe kazandıkça, deneyim arttıkça insanlar yönetici olarak daha üst seviyelere çıkıyorlar. Gençlerimizin bu işe yoğun bir şekilde bu işe kafa yormalarını bekliyoruz. Bütün paylaşımlarımda birçok vakayı örnek göstererek lisede meslek sahibi olmalarını, liseyi bitirenlere de meslek yüksekokulları mahareti ile iyi bir meslek öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bu sosyal medyanın da etkisi altında cereyan eden bir süreç. Sosyal medyada 2 ayda nasıl dolar milyoneri olabilirsiniz, günde 2 saatinizi harcayarak nasıl ayda 10 bin dolar elde edebilirsiniz gibi safsatalar geçiyor. Bunların hiçbiri gerçek, meşru ve helal değil. İşin içine biraz indiğiniz zaman ya işin içinde gayri meşru teklifler var veya başka türlü o insanı istismar edecek gerçeklikler yatıyor. Bunlara özellikle ailelerimizin çocuklarını ikaz etmelerini ve bu yollara girmelerini engellemelerini istiyoruz. Bu gibi ilanları gördükçe de gençlerimiz kolay yoldan nasıl para kazanırım diye kaygı güdüyorlar. Hayatın kendisine indiğiniz zaman bir meslek sahibi olmadan bunu gerçekleşmesinin mümkün olmadığını herkes rahatlıkla görüyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Milletvekili: Fabrikalarda Ara Eleman Bulunamıyor - Son Dakika

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