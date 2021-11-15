Üye Girişi
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün

15.11.2021 19:36

2022 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı, ülkemizde milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten sosyal medyada tepki çeken bir açıklama geldi. Katıldığı bir programda "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusuna cevap veren Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı gündemin ilk sırasında yer alırken, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"İŞVERENİ DE ÇALIŞANI DA DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Asgari ücrete gelecek zam konusunda hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Hülya Atçı Nergis, "Hiçbir iş yerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır" dedi.

"ONU DÜŞÜNENLER DÜŞÜNSÜN"

Sunucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım? sorusuna da cevap veren Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret, Milletvekili, Kayseri, Mevla, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok 19:36 Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri
19:35 Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok
19:09 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit
18:48 Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş
18:40 Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu
18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı
18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
17:54 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
17:31 Kavga ettiği husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
17:20 Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız         
19:10
Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş         
18:49
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 19:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement