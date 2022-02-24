AK Parti milletvekillerinden eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu - Son Dakika

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

'E' LOGOLU TABELALARDAN VERGİ ALINMAYACAK

Teklife göre, sağlık sisteminin önemli parçalarından olan eczacılık faaliyetinin yürütülmesinde ilgili mevzuat kapsamında işyerlerinin içine ve dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve "E" logolu ışıklı veya ışıksız tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacak.

DANIŞTAY 'E' LOGOLU TABELALAR İÇİN VERGİ TALEP ETMİŞTİ

Danıştay geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile birlikte, tabelalar için metrekare başına 30-150 lira vergi alınacağını açıklamıştı. 4 metrelik eczane tabelasının vergisi ise yıllık 450 lira olarak belirlenmişti.