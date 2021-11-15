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AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor - Son Dakika

AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor

15.11.2021 13:39

AK Parti MKYK'sı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Gündem maddesi ise milyonların beklediği asgari ücret zammı. Toplantıda işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin asgari ücret konusundaki talepleri Erdoğan'a iletilecek.

AK Parti MYK 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret.

3600 EK GÖSTERGE

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak. AK Parti, altıncı Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor. Bu konular da toplantıda detaylıca ele alınacak.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ DESTEĞİ

Toplantıda kurmaylar, hükümetin koronavirüs kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı toplantının en önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak. Toplantıda işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınacak. Toplumun farklı kesimlerinden oluşan MKYK üyeleri, bulundukları kesimin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI HEYECANLANDIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz. " ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KARDEŞLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamd olsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" demişti.

AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor

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Son Dakika Ekonomi AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor - Son Dakika
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