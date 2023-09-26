AK Partili Bayraktar'dan vekil maaşı eleştirilerine yanıt: Çok iyi para ama yapılan işe göre az - Son Dakika

AK Partili Bayraktar'dan vekil maaşı eleştirilerine yanıt: Çok iyi para ama yapılan işe göre az

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:59

Hizmet-İş Sendikası'nın toplantısında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşlarının yüksek olduğuna ilişkin eleştirilere verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vekillerin aldığı aylık 73 bin 379 liralık maaşa az demediğini belirten Bayraktar, "Çok iyi para ama yapılan işe göre az. Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" dedi.

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesini beklerken, gündem uzun bir süre daha ekonomi üzerinden sürmeye devam edecek gibi. Bir sendikanın toplantısında milletvekili maaşlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilere yanıt veren AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, "Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" ifadelerini kullandı.

"VEKİLLERİN ÖZGÜR OLMASINI İSTEMİYORLAR"

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Hizmet-İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katıldı. Buradaki konuşmasında Bayraktar, milletvekilleri maaşlarının tartışılmasına değindi. Tartışmalarının nedenine ilişkin görüşünü Bayraktar "Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar" sözleriyle dile getirdi.

"BU MAAŞLARLA VEKİLLERİN BU ÇALIŞMAYI YAPABİLME İMKANI YOK"

Bayraktar'ın milletvekili maaşlarıyla ilgili kısa sürede çok konuşulan sözleri ise şunlar oldu; "Vekil maaşı konusu çok gündeme geliyor. Bir vekilin masrafları çok ciddi arkadaşlar. Her yaptığımız masraf bize aittir ve vekil maaşı dışında bir şeyimiz yok. Bir vekil özgür olmalı. İçimizde bu ülkeyi parsellemeye alışmış insanlar, belki bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor. Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar.

"100 YIL DAHA BU İMKAN GELMEYECEK"

Kanun yaparken bir yerlere muhtaç olmalarını istiyorlar. Yoksa bu iş maaşla yapılacak bir iş değil kutsal bir iş. Aldığımız maaşla her şeye rağmen çok fevkinde bir iş yapıyoruz. Bu iş maaşla falan öyle yapılacak bir iş değil. Kutsal, bu ülkede kaç kişi vekil olmuş. Ben Kirazlı köyündenim. Kocaali'den benim bölgemden 3 tane vekil olmuş, ikisi burada yaşamamış. Ben yerli olup da orada kalıp da vekil olan adamım, kardeşinizim. Belki 100 yıl daha bu imkan gelmeyecek. Önemini biliyoruz ama şu vekillerin pozisyonunun tartışılma meselesinin başka bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum."

MİLLETVEKİLLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Milletvekilleri 2023 yılında aylık 73 bin 379 lira maaş alıyor. Milletvekilliğinden emekli olup görevine devam edenler için ise bu rakam 147 bin lirayı buluyor.

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Son Dakika Ekonomi AK Partili Bayraktar'dan vekil maaşı eleştirilerine yanıt: Çok iyi para ama yapılan işe göre az - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Bayraktar'dan vekil maaşı eleştirilerine yanıt: Çok iyi para ama yapılan işe göre az - Son Dakika
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