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AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz - Son Dakika

AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

21.12.2021 21:26
AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doların düşmesi sonrası gıda fiyatlarına yansıyan zamların geri çekilme beklentisiyle ilgili konuşan Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN, TOPLUMA SOMUT ÖNERİLER SUNDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir" diyenlerin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, topluma somut öneriler sunduğunu ve bunun sonucu dolarda büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

"STOKÇULARIN GERİ ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

Son dönemde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayalı suni bir artış olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası dolarda yaşanan düşüşle bir kez daha gördüklerinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen ağlama' şarkısı vardı ya herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım. Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir."

AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ekonomi, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi


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