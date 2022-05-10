AK Partili Karahocagil: "19 yılda 20 milyon dekar arazi sulamaya açıldı" - Son Dakika
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AK Partili Karahocagil: "19 yılda 20 milyon dekar arazi sulamaya açıldı"

10.05.2022 18:10
AK Partili Karahocagil: "19 yılda 20 milyon dekar arazi sulamaya açıldı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, son 19 yılda 20 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını, yatırımlar sayesinde yıllık 50 milyar lira zirai gelir artışı sağlandığını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, son 19 yılda 20 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını, yatırımlar sayesinde yıllık 50 milyar lira zirai gelir artışı sağlandığını söyledi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, hayata geçirdiği yatırımlarla önemli bir kurum olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde barajlardan sulama sistemlerine, hidroelektrik üretim yapılarından içme suyu tesislerine kadar binlerce yatırımın hizmete açıldığını anlatan Karahocagil, 2003'ten bugüne kadar toplam 435 milyar lira tutarında 654 baraj, 1561 sulama tesisi, 286 içme suyu tesisinin hayata geçirildiğini belirtti. Karahocagil, "Geçtiğimiz 19 yılda 20 milyon dekar arazi sulamaya açıldı. 1,8 milyon kişiye tarımsal istihdam sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde yıllık 50 milyar lira zirai gelir artışı sağlandı." dedi.

2022 yılında su yatırımlarına ayrılan ödeneğin yüzde 35 artırılarak 20,4 milyar liraya yükseltildiğini kaydeden Karahocagil, su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanılması, Türkiye'nin su alanında kalkınması ve milletin refah düzeyinin artırılması için 62 baraj, 19 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 13 içme suyu tesisi, 2 atık su tesisi, 10 HES, 50 yer altı barajı ve 133 taşkın kontrol tesisinin daha açılmasının amaçlandığını belirtti.

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Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, Amasya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Karahocagil: '19 yılda 20 milyon dekar arazi sulamaya açıldı' - Son Dakika


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