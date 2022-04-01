AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var

01.04.2022 13:36
AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var

AK Partili Şamil Tayyar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayat pahalılığına tepki gösterdi. MKYK üyesi Tayyar, "Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösterdi. Tayyar, hükümete uyarıda bulunarak piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyledi. Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."

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"BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK"

Asgari ücrete ikinci zam mevzusunun, Temmuz'daki gelişmelere göre yeniden gündeme gelebileceğini belirten Şamil Tayyar, emeklilere ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ise zam yapılacağını söyledi.

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Son Dakika Ekonomi AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var - Son Dakika
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