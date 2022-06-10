AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi - Son Dakika
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AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi

10.06.2022 12:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomi için önemli bir hamle olan gelire endeksli senet (GES) uygulamasını duyurmasının ardından AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Kritik bir öneme sahip olan GES kararının fazla anlaşılamadığını söyleyen Tayyar, "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam saatlerinde ekonomide açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulaması hakkında sosyal medyadan mesaj paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, açıklanan kararın "çok kritik" olduğuna fakat anlaşılmadığına vurgu yaparak 'yetkilileri' eleştirdi.

AK Partili Tayyar bakanlığın açıkladığı 'GES' uygulamasını eleştirdi: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"TEK YETKİLİ ÇIKIP TARTIŞMALARA AÇIKLIK GETİRMEDİ"

Kimsenin çıkıp konuya açıklık getirmediğini söyleyen Tayyar, "Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" dedi. Tayyar'ın mesajı şöyle:

Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!

AK Partili Tayyar bakanlığın açıkladığı 'GES' uygulamasını eleştirdi: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI GES UYGULAMASI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet (GES) ihraç edecek. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan gelire endeksli senetler, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti, Google, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Tayyar'dan 'GES' uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi - Son Dakika


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12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
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SON DAKİKA: AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi - Son Dakika
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