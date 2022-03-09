AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
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AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

09.03.2022 12:47
AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, şubat ayında 76 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, şubat ayında 76 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 143 milyon 146 bin dolarlık dış satım yaptıklarını belirtti.

Birliğin şubat ayındaki 76 milyon 216 bin dolarlık ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde mobilya grubunda yüzde 17, kereste-sandık-kafes-palet grubunda ise yüzde 30 artış yakaladıklarını aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birliğimizin 2022 yılı şubat ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde, ilk sırada yer alan Irak'ı, Almanya, İsrail, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. Irak'a 12 milyon 724 bin 585 dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, Almanya'ya 4 milyon 880 bin 853, İsrail'e 4 milyon 32 bin 328, Tayvan'a 3 milyon 764 bin 326 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 milyon 550 bin 465 dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

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Akdeniz, İhracat, Almanya, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika


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