Üye Girişi
Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu - Son Dakika

Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu

14.01.2022 15:26
Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin kar payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin kar payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.

Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulu'nun, bayilerin kar payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden Okumuş, mevcut kar payıyla bayilerin zarar ettiğini aktardı.

Okumuş, bu konuda bir rapor hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız raporlarla mevcut kar payıyla bayilerin zarar ettiklerini rakamlarla çok net olarak ortaya koyduk. Kar payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, Milletvekillerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilettik. Daha sonra hükümetimizin ve devlet bürokrasimizin en yetkili isimleriyle, kanun yapıcılarla karşılıklı görüşmelerde bulunduk. En son 11 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerini ikna ettik ve bayilerin bugünkü kar paylarıyla zarar ettikleri konusunda bizimle fikir birliğine vardılar ve bu konuda bir çalışma başlatıldı."

Okumuş, bayilerin kar payının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayarak, "Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Ülkemizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu göz önüne alındığında bilhassa taşrada bulunan istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Enflasyon, Akaryakıt, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu - Son Dakika Ekonomi


Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı         
15:29
Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti! Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!         
15:19
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:28 "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
14:29 Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına
14:28 İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 15:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement