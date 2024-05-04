Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak

Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını duyurdu. EPDK'nın yayımladığı karara göre, farklılaştırılmış akaryakıtlar için fiyat farkı uygulaması kaldırıldı. Karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve tüketiciye kolaylık sağlamayı hedefliyor.

04.05.2024 09:29
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Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.

Karar'ın Ek-1'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma 'Diğer' olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu Karar'ın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni'nde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi.

Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının Karar'ın en önemli gerekçeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."

Ayrıca, EPDK, petrol piyasası mevzuatına göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5 oranını geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini ve söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Hukuk, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak - Son Dakika

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