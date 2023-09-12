Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika

Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak

Son Güncelleme: 12.09.2023 10:21

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi 40 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıkacak.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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