Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

22.01.2026 09:44
22.01.2026 09:44

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Ocak peş peşe zam ve indirim yapılan akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI PİSİKOLOJİK SINIRA DAYANDI

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT İÇİN OCAK AYINDA HAREKETLİ GEÇİYOR

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    1 haftada 3cü zam enflasyon düşüyor 4 ileri 1 geri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
