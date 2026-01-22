Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI PİSİKOLOJİK SINIRA DAYANDI

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT İÇİN OCAK AYINDA HAREKETLİ GEÇİYOR

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.