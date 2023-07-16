Mustafa Sarıgül'den Akaryakıta ÖTV Artışı Videosu - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den Akaryakıta ÖTV Artışı Videosu

16.07.2023 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, benzinin litresindeki ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye, motorinin litresindeki ÖTV ise 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. Motorin litre fiyatı 32 TL'yi, benzin ise 34 TL'yi aştı. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, benzine gelen zamlara tepki göstererek sosyal medya üzerinde bir video paylaştı.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 32 lirayı benzin ise 34 liraya aştı.

SARIGÜL: HALKIMIZ BORÇLA YAŞIYOR

Benzin fiyatlarına bir videoyla tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Benzinve motorine yansıyan yeni fiyatlardan sonraiğneden ipliğeher şeye zam gelmeye başlayacak. Halkımız borçla yaşıyor, borcu borçla kapatıyor" notuyla bir video paylaştı.

"GÖRÜYORSUNUZ AKMAKTA BİLE ZORLANIYOR"

Sarıgül, Twitter hesabından yayınladığı videoda "Görüyorsunuz, akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 TL. 10 TL ile teker nasıl dönecek" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'den akaryakıta ÖTV zammına videolu tepki: Bir bardak benzin olmuş 10 TL
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Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi

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Son Dakika Ekonomi Mustafa Sarıgül'den Akaryakıta ÖTV Artışı Videosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den Akaryakıta ÖTV Artışı Videosu - Son Dakika
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