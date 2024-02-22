Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.

22.02.2024 00:25  Güncelleme: 00:31
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Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlar için geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) indirim duyurusu yaptı. EPDK'nın duyurduğu indirim bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

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Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü.

Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

Mustafa Yılmaz, İstanbul, Ankara, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mutlu Deveci: Bunu böyle bayram havası gibi çifte indirim çok önemli bkrşeymiş çok avantajlı oldu işte buuu indirdiler gibi haber yapıyorsunuz Geriye bir gidin daha 1 haftaya gidin sonra 1 aya 1 yıla geri gidin bakalım neredeymiş nereye gelmiş. Bunun bir haber değeri yok Ağlanacak halimize gülmektir bu haber 237 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: saatleri kurun bir hafta içinde iki misli bindirirler gene 73 3 Yanıtla
  • Erman Tozan: 3-5 liradan nerelere geldi 1 lira indirimi bayram havası gibi göstermeyin beceriksizler 46 0 Yanıtla
  • Soner Karabacak: Dislike atanlar ne içiyor acaba çok merak ediyorum 28 17 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Yetmez nasıl bindirdiyseniz öyle indireceksiniz 20 liraya gelene kadar indirimden saymıyoruz! 38 0 Yanıtla
  • Fatih Aydın: fetöcüsünüz. şükür edin bu günlerede !! 7 25
  • Hakan Yazlik: Fatih Aydın bence fazla boş yorum yapma birisi çıkar uğaşır bu denli asılsız iftiradan hayatını söndürürler. 5 0
  • Hakan Yazlik: 2 şubatta brent petrol 75Dolardan şuan 22şubatta 83dolara çıkmış. 40TL olması zaten vergi yüküyle birlikte ortalama sayılır. Tabiki bizim alımgücümüze göre efsane pahallılık durumunda şuan çünkü yaşamın her anını etkileyen ulaşım sektörü başta olmak üzre insanların gider kalemlerinin önemli kısmını oluşturuyor. Asıl konuya gelecek olursak ; Mayıs 2022de 125 dolar olan brent petrol bugün 83 dolar. Diyelimki 1 ay sonra tırmanışa geçti ve 120 dolarları gördü. 0 2 Yanıtla
  • Hakan Yazlik: Bizim pompa fiyatımızın ne olacağını düşünenler yorum yapsın bakalım :) 40 lira şuan uygun diyenlere gelsin. Doların 31TL olduğu yerde, 50 dolarlık brent petrol fiyat farkının işlenmiş petrole etkisi düşünüldüğünde bugün 40 olan yarın sadece 60 liraya çıkacaksa , o zaman bugün neden 40 lira ? 20 değil de ? bunu sorgulamayanlar var bu hayatta. 0 0
  • Seydihan Kazan: Ülke olarak her şey müstehak. Daha beter olalım 0 0 Yanıtla
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