Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

Ekonomi

Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlar için geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) indirim duyurusu yaptı. EPDK'nın duyurduğu indirim bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü.

Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.