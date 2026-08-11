Akaryakıtta Zam Dalğası: Benzin ve Motorin Fiyatları Artıyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıtta zam dalgası devam ediyor. Bu gece yarısı benzine 2 lira, motorine 6,85 lira zam bekleniyor. Zam gereksiniminin yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 75'lik bölüm pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı benzinde 1,50 lira, motorinde 5,13 lira olacak. Motorinin litresi, bu gece yapılacak zamla birlikte 90 liraya yaklaşacak.

Brent petrol, ABD ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerin çıkmaza girmesiyle yükselerek, 88 dolara dek çıktı.

Küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da yükseldi. Motorinin metrik ton fiyatı hızlı bir artış gösterdi ve son 24 saatte 1140 dolardan 1226 dolara çıktı.

MOTORİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bu gelişmeyle birlikte akaryakıta çifte zam gündeme geldi. Bu gece yarısı benzine 2 lira, motorine 6,85 lira zam bekleniyor.

Eşel mobil uygulaması gereğince zam gereksiniminin yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 75'lik bölüm pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı benzinde 1,50 lira, motorinde 5,13 lira olacak.

Motorinin litresi, bu gece yapılacak zamla birlikte 90 liraya yaklaşacak. Bu tutar, tüm zamanların rekoru olarak kayda geçecek.