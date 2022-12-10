Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Benzinin litresi 75 kuruş düştü

"Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu"

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 42 kuruşa, Ankara'da 17 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 62 kuruşa düştü.

AKARYAKITTA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam furyası son günlerde yerini indirime bıraktı. 23 Kasım tarihinden bu yana akaryakıt fiyatları 9 kez düştü. 17 günlük süreçte her iki gruba 1'er kez zam gelirken, benzine 4 kez, motorine ise 5 kez zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.