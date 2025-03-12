Akbank, AkTech ile Dijital Dönüşümü Hızlandıracak

Akbank, teknoloji alanındaki güçlü vizyonuyla AkTech Yazılım Teknolojileri A.Ş.'yi kurdu. Şirket, banka iştiraklerinin dijital dönüşümüne hız katarken sektöre ve iş dünyasına yenilikçi çözümler sunacak ve Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve bu alandaki istihdama katkı sağlayacak.

Akbank, teknoloji alanındaki donanımı ve vizyonu doğrultusunda yüzde 100 iştiraki olan AkTech Yazılım Teknolojileri A.Ş.'yi kurdu.

Öncelikli olarak bankanın iştiraklerine bütüncül ve etkin teknoloji çözümleri sunacak olan şirket; fark oluşturacak yenilikçi teknoloji çözümlerini geliştirecek, Akbank iştiraklerinin dijital dönüşümlerini hızlandıracak ve sektördeki lider konumlarını güçlendirecek. Aynı zamanda etkin teknoloji altyapısı ve uzman ekibi ile teknoloji ekosisteminin büyümesini sağlayan, değer oluşturan ve Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve istihdama katkı sağlayan küresel bir marka olma yolunda ilerleyecek.

"AkTech, fark oluşturan çözümler sunarken, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişimine de katkı sağlayacak"

Şirketin banka için olduğu kadar Türkiye'nin geleceği için de önemli bir misyonla kurulduğunu belirten Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve AkTech Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gökçay, "Banka olarak yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak, tüm paydaşlarımıza ve hayata değer katan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Akbank Teknoloji'nin yetkin ekipleri bu alanda öncü çalışmalara imza atarken, iştiraklerimizin teknoloji gücünü daha da ileri taşımak amacıyla AkTech'i kurduk. AkTech dinamizmi ve Ar-Ge odaklı yaklaşımı ile fark oluşturan çözümler sunarken, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin de gelişimine katkı sağlayacak. Akbank Teknoloji ise sahip olduğu bilgi ve donanımla AkTech'in finansal teknoloji ve hizmetler pazarında etkin bir oyuncu olarak markalaşma yolculuğunu da destekleyecek" dedi.

"İnovasyonun ve teknoloji ihracatının merkezi olacak"

AkTech Genel Müdürü Özgür Bilgin, AkTech'in stratejik hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bankanın sahip olduğu sağlam finans ve teknoloji temelleri üzerinde, Akbank iştiraklerinin sinerjisi ve yenilik motivasyonundan aldığı güçle kurulan AkTech, yüksek bir dinamizmle faaliyetlerine başlıyor. Genç ve güçlü bir teknoloji şirketi olarak, iştiraklerimizin dijital dönüşümüne öncülük ederken, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişmesine ve ihracatına katkı sağlayacak yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Dijitalleşmenin ve finansal teknolojilerin hızla evrildiği günümüzde, en yeni yazılım teknolojileri, Ar-Ge yatırımları ve inovatif iş modelleriyle sektöre yön vermeyi amaçlıyoruz. Öncelikle, iştiraklerimizin teknoloji altyapılarına yatırım yaparak müşterilerine sunduğu değeri zenginleştirecek, öncü konumlarını güçlendireceğiz. Bir sonraki adımda ise şirketi global pazarda rekabet eden, önde gelen teknoloji dikeylerinde değer odaklı çözümler üreten ve Türkiye'nin teknoloji ihracatında öncü bir oyuncu haline getireceğiz.

Bu vizyon doğrultusunda en büyük gücümüz, yetkin insan kaynağımız ve inovasyon tutkumuz olacak. Alanında uzman mühendislerimiz ve teknoloji ekiplerimizle, geleceğin dijital çözümlerini üretmeye ve sektöre yön verecek yenilikler geliştirmeye odaklanıyoruz. Böylece şirketi, teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel ölçekte değer oluşturan bir inovasyon merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarımıza başladık."

Akbank iştiraklerinin teknoloji ekipleri, yeni kurulan AkTech çatısı altında bir araya gelerek teknoloji geliştirme süreçlerinin daha bütüncül ve verimli hale getirilmesinde rol alacak. Bu yapı sayesinde, Akbank Teknoloji bünyesinde geliştirilen mühendislik ve çalışma pratikleri, modern mimari yaklaşımlar, hizmet yönetimi standartları ve ileri analitik ve yapay zeka çözümleri gibi ileri teknoloji uygulamalarının iştiraklere kazandırılmasında büyük bir hız ve sinerji sağlanacak. - İSTANBUL