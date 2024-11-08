Akbank Bursa'da Sürdürülebilir Büyümeye Destek Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank Bursa'da Sürdürülebilir Büyümeye Destek Verdi

Akbank, Bursa'da düzenlenen etkinlikle yerel işletmelere sürdürülebilir büyüme çözümleri sundu.

08.11.2024 12:46
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Akbank'ın, şirketlerin sürdürülebilir büyümelerine destek olma hedefiyle başlattığı "Birlikte Geleceğe Buluşmaları"nın dördüncüsü Bursa'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları'yla Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki yerel işletmelere destek sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamdaki etkinliklerin dördüncüsü, iş dünyası ve kamu liderlerinin yanı sıra Akbank üst yönetiminin katılımıyla Bursa'da düzenlendi. Yoğun ilgi gören buluşmada, sürdürülebilir finansman, yeşil ve dijital dönüşüm gibi kritik konularda işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi çözümler konuşuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde Umut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hazır, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz ve Akbank Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı Serkan Duruduygu yer aldı.

Panelde, Bursa'nın sanayi ve ticaret hacmini sürdürülebilir şekilde büyütecek ve geleceğe hazırlayacak adımlar masaya yatırıldı. İşletmelerin finansmana erişimini güçlendirmek adına Akbank'ın sunduğu hizmetler ve stratejik hedefler de paylaşıldı.

Etkinlikte, Akbank Baş Ekonomisti Çağrı Sarıkaya, "Makro Ekonomik Görünüm ve Beklentiler" başlıklı sunumuyla ekonomiye dair önemli öngörülerini paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Bursa, ekonomik dinamikleriyle dikkat çeken bir şehir"

Açıklamada, etkinliğin açılış konuşmasındaki görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Bursa'nın ekonomik dinamikleriyle dikkati çeken bir şehir olduğunu, Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında parmakla gösterilen bir başarı hikayesine sahip olduğunu belirtti.

Akbank olarak, Bursa'nın büyüme ve gelişim yolculuğuna katkıda bulunmayı bir öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Gür, "Bursa gibi güçlü ekonomilere sahip şehirlerimizde varlığımızı her geçen gün daha da pekiştiriyor, bu şehirlerin gücünü Türkiye'nin gücüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle, şirketlerimizi sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmada desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları ile farklı illerde iş dünyasının liderleriyle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Akbank, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank Bursa'da Sürdürülebilir Büyümeye Destek Verdi - Son Dakika

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