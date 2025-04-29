Akbank, Cinsiyet Dengesi Endeksi\'nde İlk 10\'da

Akbank'ın, OMFIF tarafından yayımlanan 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi'nde listeye girdiği ve dünya genelinde de bankalar arasında ilk 10'da yer aldığı açıklandı. Endeks, uluslararası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyarken, banka yüzde 57 kadın lider oranıyla bu tabloyu tersine çeviren istisnai örneklerden biri oldu.

Akbank, finans sektöründe cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla, küresel ölçekte önemli bir başarı elde etti. Dünyanın önde gelen finansal düşünce kuruluşlarından Official Monetary and Financial Institutions Forum'un (OMFIF) yayımladığı 'Gender Balance Index - Cinsiyet Dengesi Endeksi' (GBI) raporunda Türkiye'den listeye giren tek banka olurken, dünya genelinde bankalar arasında ise 8'inci sırada yer aldı.

OMFIF'in, küresel ölçekte 335 finans kuruluşunu değerlendirdiği ve üst düzey yönetimde cinsiyet dengesi kriterlerine göre puanladığı endeks, bankanın çeşitlilik ve kapsayıcılığa olan güçlü bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Bankanın bu küresel başarısından duydukları memnuniyet ifade eden Akbank Hazine Genel Müdür Yardımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, "Cinsiyet eşitliğini Akbank kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla alanında öncü inisiyatiflere imza atıyor, hem Bankamız genelinde hem de toplumda dönüşüme hizmet ediyoruz. OMFIF listesinde elde ettiğimiz küresel başarı, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı bu çalışmalarımızın etkinliğinin en güçlü kanıtı, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Küresel finans arenasında kadın liderlerin oranı yüzde 32'ye ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, OMFIF GBI değerlendirme sürecinde, kadınların üst düzey yönetim ve karar alma pozisyonlarında temsili, kurumsal taahhütler, uygulama sonuçları ve şeffaflık kriterleri dikkate alınıyor. Bu yılki endeks, finans sektöründeki ilerlemenin yavaşladığına işaret ediyor. Rapora göre, kadınların liderlik rollerindeki payı geçen yılın biraz üzerinde, yüzde 32'yle sınırlı kaldı.

Bankanın OMFIF raporunda teyit edilen başarısı, bankanın çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki kararlı yaklaşımının ve bu alandaki global öncülüğünün bir yansıması. Bağımsız denetimlerle doğrulanan "eşit işe eşit ücret" politikası, kapsayıcı izin politikaları, esnek çalışma modelleri, yetenek yönetimi desteği ve terfi ve liderlik gelişimi süreçlerine yerleştirilen eşitlik kriterleri gibi uygulamalar dönüşümün yapı taşlarını oluşturuyor. Kariyerine ara veren kadınların iş hayatına dönüşünü kolaylaştıran girişimler, STEM alanında kadın istihdamını artırmayı amaçlayan programlar, kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı destek mekanizmaları ve Akbank Gençlik Akademisi ile genç kadınların desteklenmesi gibi geniş bir yelpazedeki uygulamaları ise Bankanın toplumsal dönüşümdeki etkisini güçlendiriyor. - İSTANBUL