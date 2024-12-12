Akbank MSCI Notunu AA\'ya Yükseltti

Ekonomi

Akbank, MSCI sürdürülebilirlik notunu AA seviyesine yükselttiğini duyurdu.

Akbank, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerine dayanıklılığını ölçen MSCI derecelendirmesinde notunu AA seviyesine yükseltti. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akbank olarak MSCI sürdürülebilirlik notumuzu AA seviyesine yükselterek küresel liderler arasına girmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu başarının, hem yerel hem de küresel düzeyde, sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğümüzü bir kez daha teyit ettiğine inanıyoruz. 2024 yılında, sürdürülebilir finansman alanına getirdiğimiz yeniliklerden dönüşümü öncelikli sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlara, insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal yatırımlardan şeffaf yönetişim anlayışımızla hayata geçirdiğimiz iyileştirmelere, pek çok farklı alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Ülkemizin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişine destek olarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MSCI ÇSY derecelendirmeleri, kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini ve fırsatlarını yönetme yetkinliğini değerlendiriyor. Kurallara dayalı bir metodoloji kullanarak, global çapta kurumları ÇSY risklerine maruz kalma düzeylerine ve bu riskleri sektöründeki diğer kurumlara kıyasla nasıl yönettiklerine göre derecelendiriyor. - İSTANBUL