Ekonomi

Akbank PoChallenge 2025 Başvuruları Başladı

20.08.2025 09:46
Akbank LAB, yapay zeka odaklı projeler için başvuruları 30 Eylül'e kadar kabul ediyor.

Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB, Akbank PoChallenge programının yeni dönemi için başvuruları 30 Eylül'e kadar kabul edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank ile yenilikçi projeler geliştirmek isteyen yerel ve global fintek, startup ve teknoloji şirketleri Akbank PoChallenge 2025'e başvurabilecek. Başarılı girişimler, Akbank'ın proje ortağı olma ve projelerini hayata geçirme imkanına kavuşacak.

Bu yıl Akbank PoChallenge'ın ana odak alanı, yapay zeka olarak belirlendi. Katılımcılar, Akbank müşterileri ya da çalışanları için değer yaratacağına inandıkları proje önerilerini 30 Eylül'e kadar iletebilecek. Akbank LAB, bu başvuruları değerlendirerek yenilikçi çözümleri kısa sürede hayata geçirecek işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Akbank LAB, bugüne kadar uluslararası çapta işbirlikleriyle 50'nin üzerinde kavram kanıtlama (PoC) çalışmasına imza attı. Bu çalışmalarına yenilerini eklemek üzere geçen yıl başlattığı Akbank PoChallenge'a ise ilk yılında Amerika, İsviçre, İngiltere ve Singapur gibi ülkelerden 60'tan fazla girişim başvurdu.

Bu yılki Akbank PoChallenge ile "işbirliği için akla gelen ilk banka olma" vizyonunu güçlendirmek isteyen Akbank, ekosistemde yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplam 40 bin dolar para ödülü verilecek

Akbank PoChallenge'a katılacak şirketler, 7 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Demo Day'de projelerini Akbank yöneticilerine ve inovasyon ekosisteminden davetlilere sunacak.

Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren şirketler, toplamda 40 bin dolarlık para ödülüne sahip olacak. Demo Day sonrasında seçilen finalistler ise Akbank ile ücretli kavram kanıtlama çalışması gerçekleştirme imkanı elde edecek.

Kaynak: AA

09:43
08:41
