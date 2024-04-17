Akbank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini rekor taleple yeniledi

Ekonomi

Akbank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini rekor taleple yenilediğini duyurdu.

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon dolar destek sağladığını açıkladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+ yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, bankanın sürdürülebilirlik temalı işlemine, 16 yeni bankanın katılımıyla toplam 20 ülkeden 45 banka katıldı. Sendikasyon kredisi, Türk bankacılık sektöründe önemli bir değişime katkı sağlayarak, Akbank'ın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacak.

Bankanın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ve bankamıza olan güvenin devam ettiğini gösteren bir sendikasyon işlemine imza attık. Sendikasyon kredimizi 600 milyon dolar karşılığı tutarla ve yüzde 120 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz" dedi.

"Bu işlemimizde sürdürülebilirlik kriterlerimizi daha da üst seviyeye taşıdık"

Bankanın sendikasyon işlemlerinde sürdürülebilirlik kriterlerini yüksek seviyede tuttuğuna dikkat çeken Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Her yeni sendikasyon kredimizin temasını sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda daha da kapsamlı hale getiriyoruz. Yeni işlemimizin kullandırım şartlarını da Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle uyumlu hale getirerek, bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yönünde önemli bir adım daha attık. Ekim 2023 kredimize göre 100 baz puan maliyet indirimi ve yüzde 160'ın üzerinde talebe rağmen 600 milyon doları karşılığı sınırlı tutarda kullandığımız sendikasyon kredimize gösterilen ilgi ve katılım oranı, bankamızın uluslararası borçlanma piyasalarındaki öncü kurum olduğunu teyit ediyor. Bu alanda sektörümüze öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL