Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu

Akbank\'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu

Akbank, HumanX Konferansı'nda sorumlu yapay zeka ilkelerini duyurdu; etik ve sürdürülebilirliğe odaklandı.

14.03.2025 11:14
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Akbank, Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu'nu duyurdu. ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli yapay zeka konferansları arasında gösterilen HumanX'te açıklanan manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlikten veri gizliliğine kadar uzanan altı temel ilkeyi vurguluyor.

Türkiye bankacılık sektörünün dijital dönüşüm öncülerinden Akbank, Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu'nu duyurdu. Yenilikçi yapay zeka uygulamalarıyla dikkat çeken banka, ABD'de düzenlenen ve yapay zeka dünyasının önde gelen uzmanlarını bir araya getiren HumanX Konferansı'nda açıkladığı bu manifesto aracılığıyla teknolojiyi insan odaklı, etik ve sürdürülebilir bir çerçevede kullanma konusundaki kararlılığını paylaştı. Uluslararası ölçekte finans alanında öncü çerçeveler arasında yer alan Akbank Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu, konferans katılımcılarından tam not aldı.

Bankanın açıkladığı manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliği olmak üzere altı temel ilkeye dayalı. Akbank, bu ilkeler çerçevesinde yapay zeka teknolojilerini sadece verimlilik ve yenilik için değil, etik ve sorumlu bir yaklaşım geliştirerek uyguladığını vurguluyor. Banka, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü ekonomik, toplumsal ve çevresel fayda oluşturmak için kullanarak geleceğin finans ekosisteminde örnek alınacak bir model sunuyor.

Verilerin korunması ve müşteri mahremiyetinin önceliklendirilmesi, yapay zeka algoritmalarının kapsayıcı, şeffaf ve açıklanabilir olması, sürdürülebilir finansal çözümlerin geliştirilmesi, tüm modellerin operasyonel sağlamlık ve güvenlik esaslarına uygun şekilde uygulanması ve hesap verebilirlik mekanizmalarını içeren bu ilkelerle Akbank, müşterilerine güven veren ve sektörde yol gösterici olan çalışmalarını küresel standartlarda sürdürecek.

"Sorumlu Yapay Zeka" için uzun vadeli yol haritası

Yapılan açıklamaya göre; banka, manifesto ile duyurduğu sorumlu yapay zeka ilkelerini bir başlangıç noktası olarak konumluyor. Banka, hızla gelişen bu teknolojinin en iyi örneklerini sunmaya odaklanırken, sorumlu ve etik yaklaşımını da geliştirmeye ve derinleştirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Konferans, Teknoloji, Ekonomi, Akbank, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu - Son Dakika

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